Mevlüt Çavuşoğlu: Peşmerge'nin şov yapmasından rahatsızlık duyduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Dışişleri Komisyonu'nda bir soru üzerine Peşmerge'nin geçişi sırasında şov yapmasından rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Dışişleri Komisyonu'na Türk dış politikasındaki son gelişmeler hakkında bir sunum yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milletvekillerinden gelen soruları da yanıtladı.



Al Jazeera'nin haberine göre, Çavuşoğlu'na yöneltilen sorular Suriye, Kobani ve IŞİD ile mücadele konularında yoğunlaştı.



PYD'nin Kobani'de fazla Peşmerge istemediğini, bu nedenle 2 bin peşmerge sayısının 150'ye düşürüldüğünü belirtti. Peşmerge'nin Irak Anayasası'na göre resmi bir güç olup olmadığı sorusuna ise Çavuşoğlu "Peşmerge, Irak Anayasası'na göre resmi güçtür" dedi.



Çavuşoğlu bir başka soru üzerine Kobani'nin düşmesi durumunda Afrin'de de Kobani'de yaşananlara benzer bir durum ortaya çıkabileceğini belirtti.

Peşmerge'nin Kobani'ye geçişine ilişkin bir soru üzerine Mevlüt Çavuşoğlu 'geçiş sırasında peşmergenin şov yapmasından rahatsızlık duyduk' dedi.

'Suriye'de muhatabımız ılımlı muhalefettir'

Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'ye ilişkin bir soru üzerine ise "Esed oturduğu sürece politikamızda bir değişiklik olmaz. Suriye'de bizim muhatabımız ılımlı muhalefettir" dedi.



Muhalefet milletvekillerinin Davutoğlu ve Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunması üzerine ise Çavuşoğlu ' Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın daha önce izlediği politikaları devam ettireceklerini' ifade etti.

'İncirlik Üssü operasyon üssü olarak kullanılmıyor'

Komisyon toplantısına katılan milletvekillerinin verdiği bilgiye göre, 'Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskında rehin alınan Türk vatandaşlarının serbest bırakılması için takas oldu mu?' sorusuna ise Çavuşoğlu "Oldu tabii ama daha fazlasını söylemem" dedi.

"İncirlik üssü IŞİD ile mücadelede operasyon üssü olarak kullanılıyor mu?" şeklindeki bir soruya ise Çavuşoğlu "İncirlik'in şu anda operasyon üssü olmadığını" belirtti.

'BM üyeliğinde Körfez ülkeleri Türkiye aleyhinde çalıştı'

Çavuşoğlu milletvekillerinin, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyelik seçiminde Türkiye neden başarısız oldu?” sorusunu da yanıtladı: “Yeni Zelanda ve İspanya üç, dört yıl önce çalışmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Mısır’la ilişkiler nedeniyle seçim sırasında Türkiye aleyhine çalıştı. İkinci tura İspanya kalınca Avrupa ülkeleri blok hareket etti ve Türkiye kaybetti.”