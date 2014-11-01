Peşmerge Kobanê'ye geçti

Iraklı Kürt peşmerge gücü Kobanê’nin Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı savunmasına katılmak için Türkiye sınırını geçti.

Kobanê’deki kaynaklar BBC Arapça bölümüne peşmergenin Kobanê’nin dört kilometre batısındaki cepheye doğru ilerlediğini söyledi.

Türkiye hükümeti Iraklı Kürtlerin Kobanê’ye Türkiye topraklarından geçmesine geçen hafta izin vermişti.

Sınırın Türkiye tarafında bir araya gelen yaklaşık 150 Iraklı Kürt savaşçı son üç gündür bekletiliyordu.

Muhabirler peşmergenin Cuma gecesi zırhlı araçlarla koruma altında 12 cipten oluşan bir konvoy halinde Kobanê’ye doğru yola çıktığını bildirdi.

150 kişinin toplu halde mi, geçiş yaptığı yoksa bir kısmının halen Türkiye'de mi kaldığı kesinlik kazanmadı.

Suriyeli Kürtler son altı haftadır IŞİD'in kuşatması altındaki Kobanê’ye savunmak için çarpışıyor. Çatışmalarda 800 kadar kişi can verdi.

Kobanê ve çevresinden kaçan 200 bini aşkın sivil Türkiye'ye sığınmış durumda.

Bu hafta başında peşmergeden 10 kişilik bir ön grup, keşif için Kobanê’ye girip çıkmıştı. Bu esnada Suriyeli Kürtlerle savaş stratejisini ele aldıkları belirtiliyor.

Kobanê Kantonu Eşbaşkanı Enver Müslim AP ajansına yaptığı açıklamada peşmergenin gelişinin Kürtlere moral verdiğini söyledi.

Iraklı Kürtlerin yanlarında makineli tüfek ve tanksavar füzesi ile Kobanê’ye geçtiği düşünülüyor.

Amerika önderliğindeki koalisyon IŞİD'e karşı Kürtlere hava saldırılarıyla destek veriyor.

Amerikalı askeri yetkililer Kobanê ve çevresinde Perşembe ve Cuma günleri dört hava saldırısında bulunduklarını ve ''bir IŞİD binası ile dört IŞİD mevzisini vurduklarını'' söylediler.