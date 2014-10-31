Peşmerge'nin Kobanê'ye geçişi başladı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından Kobanê'de IŞİD'e karşı savaşmak üzere gönderilen peşmergeler, Urfa'daki iki günlük beklemenin ardından Kobanê'ye girdi.

Araçlar, Kobanê'ye beşli gruplar halinde ve Yumurtalık Köyü üzerinden geçti. IŞİD'in havan saldırısından korunmak için her 5 peşmerge aracından sonra bir süre beklendi.



Peşmergelerin Kobanê'ye girişi öncesinde koalisyon uçaklarının IŞİD'e yönelik bombardımanı da yoğunlaştı.

Konvoy geçişinde trafik yola kapatıldı

Çukobirlik'in Suruç'taki deposunda bekleyen peşmergeler, akşam 8 sıralarında zırhlı araçlarıyla, depodan çıktı.



Özel harekat polisi ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi altında hareket eden konvoyda, aralarında doçka, katyuşa füzesi ve havan topunun da bulunduğu çok sayıda mühimmatın üstü açık şekilde taşındığı görüldü.



Konvoyun geçişi esnasında yol güzergahı karşılıklı olarak trafiğe kapatıldı.