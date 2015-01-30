Metropoll'ün seçim anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

Metropoll araştırma şirketi 7 Haziran genel seçimlerine yönelik bir anket yayınladı. Araştırmada AKP'nin oylarının düştüğü ve yüzde 45'in altına gerilediği görülüyor.

AKP'nin oyu yüzde 45

Metropoll'ün anketinde sorduğu "Önümüzdeki genel seçimlerde oyunuzu hangi partiye düşünüyorsunuz?" sorusuna yüzde 44,9 AKP cevabı verildi. Soruya CHP cevabı verenlerin yüzdesi, yüzde 26,9 olurken, MHP cevabı yüzde 14,6, HDP cevabı ise yüzde 9,3 oldu.

'Başkanlık sistemine destek azalıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti ve iktidar partisini ‘fiili olarak’ yönettiğine dair bu yaygın kanıya karşın, ‘Başkanlık sistemine geçilmeli’ diyenler ise yüzde 34.3’te kalıyor. Bu oranıın Haziran 2012’de 43.2 olduğu dikkat çekildi.

'AKP’yi de hükümeti de Erdoğan yönetiyor'

Metropoll’ün resmi Twitter hesabından sonuçlarını paylaştığı araştırmada ‘Sizce AKP’yi kim yönetiyor’ sorusuna da yüzde 75 oranında yine Erdoğan yanıtı verilmiş.



