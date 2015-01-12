SONAR’ın seçim anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

2011 seçimlerinde başarılı tahminler veren SONAR’ın yeni anketine göre, AKP'nin oy oranları düşerken, muhalefet partilerinin oyları artıyor. Araştırmaya göre toplumun yüzde 60,3'ü başkanlık sistemine geçilmesine karşı çıkıyor, yüzde 23,5'i ise destekliyor.
Muhalefet yükselişte
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, 2011 seçim sonuçlarını tam bilen SONAR, 7 Haziran 2015’te yapılacak genel seçimler öncesinde, Türkiye genelinde 26 ilde, 3 bin kişi ile yüz yüze görüştü.
“Bu pazar bir seçim yapılsa kime oy verirsiniz?” sorusuna vatandaşların yanıtları değerlendirildiğinde ortaya şöyle bir tablo çıktı: AKP 38.1, CHP 27.8, MHP 17.6, HDP-BDP 8.2, Anadolu Partisi 3.9…
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, sonuçlarla ilgili olarak “Partilerin oy oranları geçen ay olduğu gibi yine ciddi sinyaller veriyor. Bu oranlar çıkacak olursa AKP 276 milletvekilliği kazanamaz. 6 aydır üzerinde durduğum hususu yine vurgulamak isterim. AKP’nin tek başına iktidara gelememesinin en garanti yolu, üçüncü bir muhalif parti veya partiler ittifakının yüzde 10 barajını geçerek milletvekili çıkarmasıdır. Anadolu Partisi ve İşçi Parti ile diğer bazı partilerde bu potansiyel var” yorumunu yaptı.
Bayrakçı, şöyle devam etti: “Toplumun yüzde 83’ü orduya güvendiğini söylüyor. Geçtiğimiz yıllarda bu oran yüzde 65’lere kadar inmişti. Cumhurbaşkanı’nın yüzde 51 ile altıncı sırada yer aldı. Halkın başkanlık sistemini istemeyişi yine çok net ve çarpıcı bir sonuç… Özellikle Cumhurbaşkanı ve AKP’nin, son 5 yıldır toplumu bu yönde yönlendirme gayretlerine rağmen, başından beri halk yüzde 60 ila 67 arasında değişen oranlarla başkanlık sistemini kararlılıkla istemiyor. 5 yıldır bu konuda yapılan tüm anketler aynı sonucu veriyor.”