SONAR’ın seçim anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

2011 seçimlerinde başarılı tahminler veren SONAR’ın yeni anketine göre, AKP'nin oy oranları düşerken, muhalefet partilerinin oyları artıyor. Araştırmaya göre toplumun yüzde 60,3'ü başkanlık sistemine geçilmesine karşı çıkıyor, yüzde 23,5'i ise destekliyor.

Muhalefet yükselişte

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, 2011 seçim so­nuç­la­rı­nı tam bi­len SO­NA­R, 7 Ha­zi­ran 2015’te yapılacak ge­nel se­çi­mler öncesinde, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 26 ilde, 3 bin ki­şi ile yüz yü­ze gö­rü­ştü.

“Bu pa­zar bir se­çim ya­pıl­sa kime oy ve­rir­si­niz?” so­ru­su­na va­tan­daş­la­rın ya­nıt­ları de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de or­ta­ya şöy­le bir tab­lo çık­tı: AKP 38.1, CHP 27.8, MHP 17.6, HDP-BDP 8.2, Ana­do­lu Par­ti­si 3.9…

SO­NAR Baş­ka­nı Ha­kan Bay­rak­çı, so­nuç­lar­la il­gi­li ola­rak “Par­ti­le­rin oy oran­la­rı ge­çen ay ol­du­ğu gi­bi yi­ne cid­di sin­yal­ler ve­ri­yor. Bu oran­lar çı­ka­cak olur­sa AKP 276 mil­let­ve­kil­li­ği ka­za­na­maz. 6 ay­dır üze­rin­de dur­du­ğum hu­su­su yi­ne vur­gu­la­mak is­te­rim. AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­da­ra ge­le­me­me­si­nin en ga­ran­ti yo­lu, üçün­cü bir mu­ha­lif par­ti ve­ya par­ti­ler it­ti­fa­kı­nın yüz­de 10 ba­ra­jı­nı ge­çe­rek mil­let­ve­ki­li çı­kar­ma­sı­dır. Ana­do­lu Par­ti­si ve İş­çi Par­ti ile di­ğer ba­zı par­ti­ler­de bu po­tan­si­yel va­r” yorumunu yaptı.

Bay­rak­çı, şöyle devam etti: “Top­lu­mun yüz­de 83’ü or­du­ya gü­ven­di­ği­ni söy­lü­yor. Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da bu oran yüz­de 65’le­re ka­dar in­miş­ti. Cum­hur­baş­ka­nı­’nın yüz­de 51 ile al­tın­cı sı­ra­da yer aldı. Hal­kın baş­kan­lık sis­te­mi­ni is­te­me­yi­şi yi­ne çok net ve çar­pı­cı bir so­nuç… Özel­lik­le Cum­hur­baş­ka­nı ve AK­P’­nin, son 5 yıl­dır top­lu­mu bu yön­de yön­len­dir­me gay­ret­le­ri­ne rağ­men, ba­şın­dan be­ri halk yüz­de 60 ila 67 ara­sın­da de­ği­şen oran­lar­la baş­kan­lık sis­te­mi­ni ka­rar­lı­lık­la is­te­mi­yor. 5 yıl­dır bu ko­nu­da ya­pı­lan tüm an­ket­ler ay­nı so­nu­cu ve­ri­yor.”