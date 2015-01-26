T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezici Araştırma Şirketi'nin seçim anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

Ankete göre HDP, yüzde 7.3'lük oy oranı ile barajın altında kalıyor

26 Ocak 2015 13:11

Gezici Araştırma Şirketi'nin, 17-18 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde 32 ilde 3600 kişiyle yaptığı ankette, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Ankette, 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlere ilişkin seçmenin nabzının tutulduğu kısımda, katılımcılara "2015 seçimleri bugün yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

 

AKP'nin oyu yüzde 39,8

 

Ankete göre AKP, yüzde 39,8'lik bir destek aldı. CHP'ye destek 29,6'yı görürken MHP ise 17,3'te kaldı. İlk üç partinin ardından yüzde 7,3'lük oy oranıyla HDP geldi. Saadet Partisi'nin oyu 2,7 çıkarken, BBP diyenlerin oranı da yüzde 2 oldu.

ETİKETLER

seçimleranketgezici araştırma şirketisonuçlarakpak partihdpchpmhp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24