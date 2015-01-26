Gezici Araştırma Şirketi'nin seçim anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

Gezici Araştırma Şirketi'nin, 17-18 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde 32 ilde 3600 kişiyle yaptığı ankette, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Ankette, 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlere ilişkin seçmenin nabzının tutulduğu kısımda, katılımcılara "2015 seçimleri bugün yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

AKP'nin oyu yüzde 39,8

Ankete göre AKP, yüzde 39,8'lik bir destek aldı. CHP'ye destek 29,6'yı görürken MHP ise 17,3'te kaldı. İlk üç partinin ardından yüzde 7,3'lük oy oranıyla HDP geldi. Saadet Partisi'nin oyu 2,7 çıkarken, BBP diyenlerin oranı da yüzde 2 oldu.