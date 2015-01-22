ORC'nin seçim anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

2015 Genel seçim sonuçlarını önceden tahmin etmek için anketler yapan araştırma şirketleri seçim tarihi yaklaştıkça anket sıklığını artırıyor. 2015 yılı son seçim anketinde ise oldukça çarpıcı sonuçlar çıktı.ORC Araştırma şirketinin yaptığı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nda vatandaşa "Bu Pazar Seçim Olsa Kime Oy Verirsiniz?; Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?" soruları da yöneltildi.

İşte en son yapılan 2015 seçim anketi ve sonuçları:

Anket sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AKP yüzde 48,6 ile en çok oyu alan parti olacak. CHP'nin oyu yüzde 23,3 , MHP'nin oyu yüzde 13,5 çıkıyor. 2015 seçimlerine parti olarak girme kararı alan HDP'nin oyu ise yüzde 8,2. Bu durumda HDP yüzde 10 barajını aşamıyor.

'Başkanlık sistemini isteyenler çoğunlukta'

Başkanlık sisteminin sık sık gündeme geldiği şu günlerde Başkanlık Sistemine olumlu bakanların %56 oranında olması dikkat çekiyor. %32,3 Başkanlık sistemine sıcak bakmazken kararsızların sayısı da az değil.

AB'den U dönüşü

Anketin en çarpıcı sonuçlarından birisi de Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili. "Avrupa Birliği'ne tam üyeliği önemsiyor musunuz?" sorusuna vatandaşların %65'i önemsemiyorum cevabını verdi.

Çözüm süreci

Hükümetin çözüm süreci politikasına %63,4 ile büyük destek var. Desteklemeyenlerin oranı ise %30,8.

Osmanlıca dersi

Uzunca bir süre tartışmalarla gündeme yer alan Osmanlıca dersleri ile ilgili vatandaş ne düşünüyor? Anket sonuçlarına bakıldığında Osmanlıca dersleri %66 ile olumlu karşılandı.

'Paralel yapı'yla mücadele

Ankette "paralel yapı"yla mücadele de vardı. "Devletin paralel yapıyı etkisiz hale getirmek için yürüttüğü mücadelenin desteklenip desteklenmediği" soruldu. Anket sonuçlarına göre katılanların yüzde 71'i destekliyorum cevabını verdi.



