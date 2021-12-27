Metrodaki bıçaklı saldırgandan "Karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale geldi" savunması: Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin eylemlerine ilişkin soruşturma devam ederken savcılık, şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebiyle soruşturma dosyasını nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Şüpheli Emrah Yılmaz'ın hakimlikteki savunmasında "Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Hakimlik ise şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)

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