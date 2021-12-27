Metrodaki bıçaklı saldırgandan "Karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale geldi" savunması: Tutukluluk halinin devamına karar verildi
Saldırganın daha önce 20 suç kaydı olduğu açıklanmıştı
27 Aralık 2021 15:22
İstanbul'da, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'yı bıçakla tehdit ve hakaret eden saldırgan Emrah Yılmaz hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin eylemlerine ilişkin soruşturma devam ederken savcılık, şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebiyle soruşturma dosyasını nöbetçi hakimliğe gönderdi.
Şüpheli Emrah Yılmaz'ın hakimlikteki savunmasında "Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.
Hakimlik ise şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)