Metro göçüğünde ölen Kadir Sevim iki gün önce Meclis'te işe girmiş!

Ankara İnönü Bulvarı'nda önünde süren metro çalışmaları sırasında meydana gelen göçükten büyük dram çıktı. Kaldırımda yürürken göçük altına kalan vatandaşın TBMM'de iki gün önce işe başladığı ve işe gitmek üzere kaldırımda yürüdüğü belirlendi. Göçük altında kalan kişinin isminin Kadir Sevim olduğunu yeğeni Halil İbrahim Kuş açıkladı. Kadir Sevim'in cesedine gece geç saatlerde ulaşıldı.

Çayyolu Metrosu inşaatında yaşanan göçük sonrası yerde yaklaşık bir metrelik çukur oluştu. Göçük sırasında kaldırımda yürüyen bir vatandaş çukura düşerek hayatını kaybetti.



Tehlike sürüyor



AKUT, Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri, göçük altında kaldığı iddia edilen vatandaşı arama çalışmalarını sürdürürken aynı bölgede yaşanan yarım metrelik bir başka çukur, panik yaşanmasına neden oldu.



Kameralar tepit etti



Metro inşaatında yaşanan göçük sonrası yetkilileri MOBESE kamera kayıtlarını inceledi. Kameraların kör noktasında bulunan göçük alanından net görüntü elde edilemedi.

Görüntülerde göçük bölgesinden önceki alanı gören kamera kayıtlarında kaldırımda üç vatandaşın yürüdüğünü gören yetkililer, bir sonraki kameradan alınan görüntülerde iki vatandaşın yoluna devam ettiğinin farkına vardı.

İkinci kameranın kayıtlarında görülemeyen vatandaşın göçüğün altında kalmış olma ihtimaline karşı bölgeye arama kurtarma ekipleri sevkedildi.



Gece görüş kamerasıyla arama



Göçük bölgesinde eğitimli köpekler eşliğinde arama yapıldı. Kuyuya giren köpekler vatandaşı bulamadı. Bunun ardından, sivil savunma ekibinden bir kişi, halat yardımıyla gece görüş kamerası eşliğinde kuyuya indi.



Trafik felç oldu



Ankara Metrosu'nda meydana gelen göçüğün ardından Eskişehir yolu çökme ihtimaline karşı trafiğe kapatıldı. Kızılay yönüne ilerleyemeyen araçların oluşturduğu kuyruk ODTÜ Kavşağı'na kadar uzadı. Göçüğün, metro çalışmaları nedeniyle 25 Haziran'da trafiğe kapatılacak bölgede yaşanması, Ankaralılar'a üç gün sonra yaşayacakları trafik sorununun provasını yaptırdı.



Akşama dikkat



Bu arada, Ankara'nın önemli güzergahlarından biri olan olay yerini kullanacak Ankaralılar akşam trafiğine karşı uyarıldı. Yetkililer, çökme nedeniyle kapatılan yolu kullanacak vatandaşların alternatif güzergahları tercih etmesi istendi.



Bakanlıktan açıklama



Ankara Metrosu’nun yapım çalışmalarını iki yıl önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’inden devralan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Başkent’teki metro inşaatında yaşanan göçüğün ardından bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından devir alınan Kızılay-Çayyolu Metro inşaatında, çalışmanın henüz başlamadığı sabah saat 06.50’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı önünde yaklaşık 2 metre genişliğinde bir çöküntü meydana gelmiştir. Bakanlık ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri olay yerine süratle intikal etmiş, çöküntünün meydana geldiği olay yerine sivil savunma, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiştir.



'Çalışmalar sürüyor'



Ekipler tarafından çöküntü alanına müdahale edilmiş olup göçüğün büyümemesi için gerekli önlemler alınmıştır. Olay yeri can ve mal emniyeti için yolcu ve araç trafiğine kapatılmıştır. Söz konusu çöküntünün gerçekleşme nedenine ilişkin teknik inceleme başlatılmıştır.



Göçük altında bir vatandaşımızın bulunduğuna dair iddialar nedeniyle çöküntü alanında K-9 köpekleri ile hassasiyetle arama çalışmaları sürdürülmektedir.”