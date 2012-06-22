Ankara'da metro inşaatında göçük: 1 kişi çukura düştü

Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı önündeki metro inşaatında göçük meydana geldi. Bir kişinin göçük sonucu oluşan çukura düştüğü belirtiliyor.



Ankara'da İnönü Bulvarı üzerindeki metro inşaatında göçük meydana geldi. 1 kişinin göçükte oluşan çukura düştüğü bildiriliyor. Şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay Hava Kuvvetleri Komutanlığı önündeki metro inşaatında sabah saatlerinde gerçekleşti. Kaldırımda yaklaşık 2 metre çapında çukur oluştu.

Göçük sırasında kaldırımdan geçen bir kişinin çukura düştüğü belirtiliyor.

Göçük sebebiyle İnönü Bulvarı trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı. İtfaiye ekibi göçüğe düşen kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.