Meclis'te 'iş güvenliği yasası' görüşülürken dışarıda göçük oldu!

İş Güvenliği Kanun tasarısı görüşüldüğü sırada Meclis kapısında iş kazası meydana geldi. Atık su gideri çalışması sırasında oluşan göçükte bir işçi hayatını kaybetti.



Her yıl onlarca işçinin hayatına mal olan iş kazaları Meclis kapısına dayandı.

Dikmen Caddesi Merasim Sokak'ta TBMM'nin atık su gideri çalışmasını yürüten şirketin üç işçisinden Nadir Kekilli, çalışmalar sırasında toprak kayması sonucu 23.00 sıralarında göçük altında kaldı.

Olayın haber verilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda Nadir Kekilli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

TBMM'de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı'nın görüşüldüğü sırada kazayı öğrenen MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vural, Tamer ve Çelebi, hayatını kaybeden Kekilli'nin mesai arkadaşlarına baş sağlığı diledi.

Olayın ibretlik olduğunu vurgulayan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Tam da Meclis'te İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı görüşülürken böyle bir ibret... Yani çalışanların hakkını, hukukunu Meclis'in koruması için belki de ibretlik bir olay. Türkiye'de iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili ciddi problemlerle karşı karşıyayız'' dedi.

Kazayı talihsiz bir olay olarak değerlendiren AK Parti’li İsmail Tamer de ''Bizim görevimiz Meclis'te görüşülen kanunun biran önce çıkartılarak daha etkili tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bunun takipçisi olmak bizim görevimizdir” dedi.

Komisyon üyesi milletvekillerini duyarlı olmaya çağıran CHP’li Süleyman Çelebi ise ''Bu yasanın da buna çare üretmediğini buradan çok açık ifadeyle söylüyorum. Tüm Meclis'i bu konuda bu olaydan sonra bir kez daha düşünmeye davet ediyorum çağrım bu'' dedi.