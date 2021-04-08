Metoroloji'nin sel ve su baskını uyarısının ardından battaniyeli önlem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için sel ve su baskını uyarısında bulunmasının ardından Anadolu yakasının bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine halı, battaniye ve karton koyarak önlem aldı.

Uyarıda, İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Anadolu Yakasında özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar, Maltepe ve Ataşehir'de araçların üzeri halı, kilim ve karton konularak önlem alındı. (DHA)

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