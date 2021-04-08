Meteoroloji'den İstanbul için sel ve su baskını uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sel ve su baskını uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, İstanbul'da sağanak gün boyu etkili olacak. Halen devam eden sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-35 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi bekleniyor.

Açıklamada, “Meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'nin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da İstanbul'da beklenen sağanak yağışa karşı bir uyarıda bulundu.