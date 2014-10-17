Metin Şentürk ve Fulya Kalkavan boşandı

2006'da gizlice evlenen Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan'ın iki yıldır süren boşanma davası sonuçlandı. Gizli görülen davada mahkeme çifti boşarken Şentürk'ün tazminat ve nafaka ödemesine karar verildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Fulya Kalkavan'ın ailesinin karşı çıkması üzerine 2006'da gizlice evlendiği Şentürk'ün, boşandığı eşine tazminat ve nafaka ödemesine karar verildi. Evlilik sürecinde tiroit kanserine yakalanan Fulya Kalkavan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle Şentürk'e boşanma davası açmış, dava dilekçesinde Şentürk'ün alkol bağımlısı olduğunu, agresif tavırlar sergilediğini ve bu yüzden şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını iddia etmişti. Boşanma davası devam ederken mahkemeden koruma isteyen Kalkavan, dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

"4 Ocak 2012'de ameliyat oldum. Tiroitlerim alındı. Kanser hücrelerinin vücudumun farklı yerlerine yayıldığı saptandı. Dava açtığım Şentürk sürekli arayıp hem bana hem de aileme ağır hakaret ve tehditler savurmaktadır. Kanserle mücadele etmeme rağmen bana 'Yukarıda sevgilim var, şu an onunla yatıyorum. Boşanırken benden bir şey talep edemezsin. Dışarıda kendine dikkat et' gibi sözler söyledi."

Mahkeme, tarafların boşanmasına, Şentürk'ün boşandığı eşine tazminat ve nafaka ödemesine hükmetti.

'Bağımlı değilim'

Metin Şentürk'ün tehditlerinin psikolojisini bozduğunu öne süren Kalkavan'ı haklı bulan mahkeme, Şentürk'e 6 ay uzaklaştırma kararı verdi. Kalkavan'ın açtığı boşanma davasına cevap veren ve agresif tavırlı bir insan olmadığını belirten Şentürk ise "Gerek çevreme gerekse eşime karşı hiçbir şekilde agresif bir tavır sergilemedim. Alkol bağımlısı da değilim. Bu durumu tanıklarımla ispat edebilirim" dedi.