Metin Şentürk'ün eşi evi terk etti

T24- Metin Şentürk’ün tiroit kanserine yakalanan eşi Fulya Şentürk, evi terk etti. Eşinin boşanmak için dilekçe verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, ayrılmak istemediğini söyledi: “Eşimi çok seviyorum. Eve dönmesini bekliyorum.”

Hürriyet gazetesindeki habere göre, Metin Şentürk’ün eşi Fulya Şentürk, ünlü şarkıcıyı terk edip babaevine döndü. Eşinin boşanmak için dilekçe verdiğini açıklayan Metin Şentürk, ayrılmayı istemediğini söyledi: “Fulya benim karım değil, yarımdır. Onsuz bir hayatı düşünmek bile istemiyorum. Şu an ailesinin yanında kalıyor ama eve dönmesini bekliyorum. Onun için ne gerekirse yapmaya hazırım. Boşanma dilekçesi vermiş, ben boşanmak istemiyorum. Eşimi çok seviyorum, onunla evliliğimize kaldığımız yerden devam edip mutlu olmayı istiyorum.”

Hastalığını gizlediler

Metin Şentürk, kısa süre önce tiroit kanserine yakalandığı haberleriyle gündeme gelen eşinin hastalığının kendisinden gizlendiğini de öne sürdü: “Eşimin rahatsızlığını bana kimse söylemedi. Benden sakladılar. Kanser olduğunu 14 Şubat Sevgililer Günü’nde öğrendim, gazetelerden okuyan yakınlarım haber verdi. Ayrılık sürecimiz ise onun rahatsızlığından önce başladı. Şu anda önemli olan tek şey onun psikolojisi ve sağlığı. Kendim için değil, onun için yaşamak istiyorum. Bu zor günleri birbirimize destek olarak aşacağımızı biliyorum.” Çift daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelmiş, ancak Metin Şentürk iddiaları yalanlamıştı. Ünlü şarkıcı, “Ayrılığımızla ilgili çıkan haberleri yalanladım, çünkü ilişkimizin düzeleceğine inanıyordum” dedi.