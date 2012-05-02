'Metin alkol bağımlısı ve agresif'

Sevilen sanatçı Metin Şentürk'ün armatör Kalkavan Ailesi'nin kızı Fulya Kalkavan'ın açtığı boşanma davasının detaylarına ulaşıldı.

Habertürk gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre altı yıllık evliliklerinin sonuna gelen sanatçı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan'ın boşanma dilekçesinde Kalkavan, Şentürk'ü "alkol bağımlısı ve agresif" olmakla suçladı.

Şentürk ise bu iddiayı reddedip tanık gösterebileceğini söyledi fantezi müziğin ünlü ismi Metin Şentürk'ün, 6 yıl önce ailesinin karşı çıkmasına rağmen gizlice evlendiği armatör Kalkavan Ailesi'nin kızı Fulya Kalkavan'ın açtığı boşanma davasının detaylarına ulaşıldı.

Kalkavan'ın 2 ay önce Çağlayan'daki İstanbul Aile Mahkemesi'ne açtığı boşanma davasının dilekçesinde Metin Şentürk'ün alkol bağımlısı olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Kalkavan dilekçesinde "6 yıldır evliyiz. Metin'in agresif tavırları ve alkol bağımlılığı var. Bu yüzden şiddetli geçimsizlik yaşıyoruz. Kendisinden maddi ya da manevi tazminat istemiyorum" dedi. 2006 yılı mayıs ayında başlayan ve son noktaya gelen evlilikle ilgili Kalkavan'ın dilekçesine avukatı aracılığıyla cevap veren Metin Şentürk ise kendisinin agresif tavırlı olmadığını söyledi.

Alkol bağımlısı değilim

Şentürk, "Gerek çevreme gerekse eşime karşı hiçbir şekilde agresif bir tavır sergilemedim. Ayrıca alkol bağımlısı da değilim. Tanık beyanında bulunmak istiyorum" diye konuştu. Şentürk tiroit kanserine yakalandığı haberleriyle gündeme gelen eşinin hastalığının kendisinden gizlendiğini iddia ederek, "Eşimin rahatsızlığını bana kimse söylemedi. Benden sakladılar. Ayrılık sürecimiz onun rahatsızlığından önce başladı" diye konuştu.