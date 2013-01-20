Metin Kaçan son yolculuğuna uğurlandı

Boğaziçi Köprüsünden atlayarak intihar eden yazar Metin Kaçan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Evine gitmek için bindiği taksiden inip, Boğaziçi Köprüsünden atlayarak intihar eden Kaçan'ın cenazesi 12 gün sonra Beylikdüzü Sahilinde bulunmuştu.

Metin Kaçan bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camiindeki cenazeye Metin Kaçan'ın ağabeyi Hasan Kaçan ile ablası Yasemin Oyuk, Kaçan ailesinin yakınları ile Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Orhan Alkaya, Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir, Levent Kazak ile çok sayıda tiyatro oyuncusu katıldı.

Taziyeleri Kaçan'ın ağabeyi Fatih Kaçan kabul etti.

Kaçan'ın ablası Yasemin Oyuk kardeşinin tabutuna sarılarak ağladı.

Oyuk'un fenalaşması üzerine yakınları Oyuk'u cenazeden uzaklaştırmak istedi ama Kaçan'ın kız kardeşi Oyuk " Beni bırakın. Lütfen bırakın. Ben buradayım " diyerek kardeşinin tabutunun yanında kaldı.

Kaçan'ın ağabeyi Hasan Kaçan, "Annemler teyzemler çok yaşlı oldukları için buraya gelemediler. Kardeşlerimizle beraber geldik. Yani bulunmuş olması tesellimiz. Allah rahmet eylesin. Üzgünüz" dedi.

Cenaze namazı sırasında ağabeyi Hasan Kaçan, kardeşi Metin Kaçan'ın cenazesine yaşlı gözlerle son kez baktı.

Kaçan'ın cenazesi Fatih Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Edirnekapı'daki Necatibey Mezarlığında toprağa verildi.