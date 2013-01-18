Metin Kaçan'ın cesedi bulundu

İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nden 6 Ocak’ta atlayarak intihar eden yazar Metin Kaçan’ın cesedi, 12 gün sonra yaklaşık 40 kilometre uzakta Beylikdüzü sahilinde bulundu.

Sinemaya uyarlanan ve Okan Bayülgen ile Müjde Ar’ın başrollerini oynadığı Ağır Roman kitabının yazarı Metin Kaçan, 6 Ocak Pazar günü sabaha karşı Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son verdi. Olay, Üsküdar’a gideceğini söyleyerek bindiği taksi sürücüsünün, polis merkezine giderek durumu bildirmesiyle ortaya çıkmıştı. Arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı.



Ağabeyi teşhis etti



Aradan 12 gün geçti, İstanbul’un Beylikdüzü Kavaklı sahilinde dün bir erkek cesedi görenler polise haber verdi. Cesedin, Metin Kaçan olabileceği ihtimali üzerine ailesine haber verildi. Ağabeyi, karikatürist ve yapımcı Hasan Kaçan’ın da aralarında bulunduğu aile üyeleri, cesedin Metin Kaçan’a ait olduğunu teşhis etti. Kaçan’ın cesedi, daha sonra Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.