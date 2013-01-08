Ağır Roman'ın yazarı Metin Kaçan intihar etti!

Sinemaya uyarlanan ve Okan Bayülgen ile Müjde Ar'ın başrollerini paylaştığı, 'Ağır Roman' kitabının yazarı Metin Kaçan intihar etti.

Seyit Erçiçek'in hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Çengelköy Polis Merkezi’ne giden taksi şoförü Yüksel Güçlü, Metin Kaçan olduğunu belirten bir kişinin fotoğraf çekeceğini söyleyip yavaşlamasını istediğini, yavaşlayınca da cüzdanını ve telefonunu bırakıp otomobilden fırlayıp korkulukları aşarak kendini Boğaz’a bıraktığını ifade edildi.

Taksicinin karakolda verdiği ifadeye göre, olay geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı meydana geldi. Karakola panik halinde gelen 34 TFL 25 plakalı taksinin sürücüsü Güçlü, Esenler’den taksisine binen müşterisi ile sohbet ederek Köprüye kadar geldiklerini anlattı.

'Korkuluklara ulaştı ve kendini aşağı bıraktı'

Şoför Güçlü karakoldaki ifadesinde, “Bana yazar Metin kaçan olduğunu söyledi. Üsküdar’da evi varmış oraya gideceğini söyledi. Köprüye girdikten sonra fotoğraf çekeceğini söyleyerek yavaşlamamı istedi. Aklıma kötü bir şey gelmediği için yavaşladım. Ben ne olduğunu anlamadan cep telefonu ile cüzdanını koltukta bırakıp aşağı atladı. Ben müdahele edemeden koşarak korkuluklara ulaştı ve kendini aşağı bıraktı” dedi.

Polis ekipleri köprü üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde bir kişinin taksiden inip kendini boşluğa bıraktığını gören ekipler, arama kurtarma çalışması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi’ne haber verdi. Fakat aramalarda hiç bir ize rastlanmadı.

Polis, ellerindeki cüzdan ve telefonu tutulan zabıtlarla birlikte Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi.



Sosyal medyada hızla yayıldı



Sosyal Paylaşım sitelerinde Kaçan’ın intihar ettiği haberleri yayıldı. Kaçan’ın öldüğüne dair, sosyal medyada çıkan söylenti, ailesini ve arkadaşlarını tedirgin etti.

Ağabeyi, karikatürist Hasan Kaçan’a gün boyunca cep telefonundan ulaşılıp bilgi alınamazken, asistanı Sebile Hanım, “Kendilerinin de Metin Kaçan’a ulaşamadığını, haber beklediklerini” söyledi.

Kaçan ailesinin farklı semtlerde oturduğunu, birbirleri ile ilgili çok bilgileri olamayabileceğini belirten asistanı, “Aile, Kadıköy yakasında oturuyor. Hiçbir bilgileri yok. ‘Metin böyle sık sık ortadan kaybolur’ diyorlar ama çıkan haberler herkesi çok yıpratmış durumda. Biz de bir bilgi ulaşmasını bekliyoruz. Elimizde sadece bu haberlerden dolayı endişeli bir aile var.” dedi.

'Ara sıra kaybolur'

Yazarın yeğeni Uğur Kaçan, amcasının ara sıra böyle ortadan kaybolduğunu belirtti. Özellikle Twitter ’da paylaşılan ölüm haberlerini görünce kendisine ulaşmaya çalıştıklarını, ancak aileden kimsenin irtibata geçemediğini ifade etti.

'Ağır Roman'ı beyaz perdeye uyarlayan yönetmen Mustafa Altıoklar ve yazar Yekta Kopan ise Metin Kaçan hakkında ortaya atılan iddialar hakkında net bir yorumda bulunamazken, “Kaçan’a ne olduğu” sorusunu herkesin birbirine sorduğunu ama kimsenin, yazarın akıbetiyle ilgili somut bir bilgiye ulaşamadığını belirtti.



'Teyit edemedim'



Kaçan’ın çok yakın arkadaşı şair Küçük İskender, “Benim de kulağıma böyle şeyler geldi. Ama ailesine ulaşıp teyit edemedim” dedi.

Twitter’de “Metin Kaçan ile ilgili iddiaların asparagas çıkmasını diliyorum”, “Metin Kacan Abimizden hala ses seda yok. Vardir bi numarasi gene... Diye umit edelim tabii...”, “Metin Kaçan’ın gayb âlemine seyahatnamesinden etik dışı reklam kokusu geliyor” mesajları geçildi.

Kaçan’ın yapımcısı Yelda Kelly, Medyatava internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sosyal Medya’da yer alan Kaçan’ın intiharı ile ilgili söylentilerin aslı astarı yoktur. Senaryo grubumuz bugün kendisi ile bir toplantı gerçekleştirdi, gün içinde bende konuştum. Ama kendisi yılbaşı sonrasında sevgilisinden ayrıldı, çok üzgün bir durumda şu sıralar. Telefonu kapalı, ulaşamıyoruz, ama kaygılanacak bir durum yok, sanatçılar beklenmedik durumlar karşısında bazen kendilerini geri çekip, inzivaya çekilebilirler...”



'Bir umuttur diyerek paylaşmadık'



Polis, ailesi istemediği için bilgi vermekten kaçınırken ailesinden bir açıklama yapılmadığı için değişik iddialar ortaya atıldı. Akşam saatlerinde ağabey Hasan Kaçan’dan gelen twittern mesajında olayı doğruladı. Ağabey Kaçan, "Metin Kaçan ile ilgili bilgiler maalesef doğrudur. Aile olarak bir umuttur diyerek paylaşmadık. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Ağabey Kaçan’ın asistanı da, "Olayın yaşandığı, atladığı doğrudur. Ancak biz kendisine ulaşılamadan hala kayıp olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

