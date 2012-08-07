Türk sinemasını yaratan isimlerden Metin Erksan son yolculuğuna uğurlandı. Erksan için ilk tören Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Ardından Erksan'ın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.



Metin Erksan için ilk tören Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Erksan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, sahnede hazırlanan platforma konuldu. Erksan'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nce hazırlanan belgesel izlendi.

Törende konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız, Erksan'ın öğretmen kişiliğini anlatarak, 83 yaşında ulu bir çınarı kaybetmiş olmanın acısı ve hüznüyle burada toplanıldığını dile getirdi.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan da Metin Erksan'ı 36 yaşında iken tanıdığını ifade ederek, ''Metin Erksan benim gözümde bin yaşında bilge bir adamdı'' dedi.

Erksan'ın öğretmen kimliğine de işaret eden Tekcan, ''O bir dahiydi ancak dahiler bu kadar önemli şeyler yapar. Metin Erksan, Türk sinemasının olmazsa olmazıdır'' diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suat Gezgin de Erksan'ın öğrencilerine sinemanın gerçek yüzünü gösterdiğini anlatarak, ''Koca bir çınar ağacını yitirdik'' dedi.

Senarist Safa Önal, Metin Erksan ile anılarını anlatarak, ''Metin Erksan dürüst bir adamdı'' diye konuştu.

Tiyatro oyuncusu Sezai Aydın, aile adına yaptığı konuşmada, Metin Erksan'ın ailesine damat olmasını ''kader'' olarak nitelendirerek, Erksan'ın Karamanoğlu Mehmet Bey'in soyundan geldiğini anımsattı.

Aydın, Metin Erksan'ın Türk sinemasında kullandığı Türkçeye de dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Metin Erksan'ın naaşı omuzlara alınarak cenaze namazının kılınacağı Teşvikiye Camisi'ne götürülmek üzere cenaze aracına konuldu.

Törene, Metin Erksan'ın yeğenleri Çiğdem Aydın, Tulip Karamanbey ve Demet Gül ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Kadir İnanır, Menderes Samancılar, Engin Çağlar, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ile öğrencileri ve sevenleri katıldı. Törene katılan Eski Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterlerinden emekli Orgeneral Tuncer Kılınç ise, gazetecilerin sorusu üzerine, Metin Erksan'ın oğlunun öğretmeni olduğunu söyledi.