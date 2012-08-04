Metin Erksan hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Metin Erksan 83 yaşında hayatını kaybetti. ‘Susuz Yaz’, ‘Sevmek Zamanı’, ‘Acı Hayat’, ‘Kuyu’, ‘Yılanların Öcü’ gibi Türk sinemasının unutulmaz filimlerine imza atan Metin Erksan böbrek yetmezliği teşhisiyle 10 gün önce kaldırıldığı, Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Metin Erksan kimdir?

1 Ocak 1929'da Çanakkale'de doğdu. Pertevniyal Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. 1947'den başlayarak çeşitli dergi ve gazetelerde sinema yazıları yazdı. 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı Karanlık Dünya, Aşık Veysel'in Hayatı filmiyle yönetmenliğe başladı. Dünya Havacıları Türkiye'de (1958), Büyük Menderes Vadisi (1959) adlı iki belgesel film yaptı. Edebiyat uyarlamalarına yönelerek kırsal kesim insanlarının sorunlarını işlediği filmlerle başarı kazandı. Susuz Yaz, 1964 Berlin Film Şenliği'nde Altın Ayı Büyük Ödülü'nü, Yılanların Öcü (1962), 1966 Kartaca Film Şenliğinde birincilik kazandı. Kuyu filmi (1968) 1. Adana Film Şenliği'nde birinci oldu. Halit Refiğ ile birlikte Ulusal Sinema anlayışının temsilcisi oldu. 1970 yılından sonra tecimsel amaçlı filmler yönetti. 1974-1975'te TV için çağdaş beş Türk öyküsünü (Sabahattin Ali'nin "Hanende Melek", Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Geçmiş Zaman Elbiseleri", Samet Ağaoğlu'nun "Bir İntihar", Sait Faik Abasıyanık'ın "Müthiş Bir Tren" ve Kenan Hulusi Koray'ın "Sazlık") kısa metrajlı filmler durumuna getirdi.

Yönettiği filmler:

Karanlık Dünya / Aşık Veysel'ın Hayatı 1952, Beyaz Cehennem / Cingöz Recai 1954, Yol Palas Cinayeti 1955, Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi 1956, Dokuz Dağın Efesi 1958, Hicran Yarası 1959, Gecelerin Ötesi 1960, Şoför Nebahat 1960, Mahalle Arkadaşları 1961, Oy Farfara Farfara 1961, Sahte Nikah 1962, Yılanların Öcü 1962, Acı Hayat 1962, Çifte Kumrular 1962, İstanbul Kaldırımları 1964, Suçlular Aramızda 1964, Susuz Yaz 1964, Sevmek Zamanı 1965, Ölmeyen Aşk 1966, Ayrılsak da Beraberiz 1967, Kuyu 1968, İki Günahsız Kız (İki Hikayeli Film) 1969, Ateşli Çingene 1969, Dağlar Kızı Reyhan 1969, Sevenler Ölmez 1970, Eyvah 1970, Hicran 1971, Makber 1971, Feride 1971, Keloğlan'la Can Kız 1972, Süreyya 1972, Bir İntihar 1973, Geçmiş Zaman Elbiseleri 1973, Hanende Melek 1973, Müthiş Bir Tren 1973, Sazlık 1973, Dağdan İnme 1973, Şeytan 1974, İntikam Meleği / Kadın Hamlet 1976, Sensiz Yaşayamam 1977, Preveze Öncesi 1982

Ödülleri

Berlin Film Festivali, 1964, Susuz Yaz, En İyi Film, İzmir Enternasyonal Fuarı 1. Film Şenliği, 1965, Suçlular Aramızda, En İyi Yönetmen, Türk Filmleri Yarışması, 1961, Gecelerin Ötesi, En İyi Senaryo, 1. Adana Altın Koza Film Şenliği, 1969, Kuyu, En İyi Yönetmen, 24. Antalya Film Şenliği, 1987, Kuyu, Onur Ödülü