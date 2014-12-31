Meteoroloji'den uyarı; kar yağışı bugün artacak

Meteoroloji, yurdun birçok yerinde çarşamba günü yoğun kar yağışının beklendiğini ve bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Çanakkale başta olmak üzere İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde) rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden tam fırtına şeklinde (yer yer 100 km üzeri) esmesinin beklendiğini açıkladı.

Hızlı feribot seferi iptal edildi

İDO'dan yapılan açıklamada ise yarın yapılması planlanan 07.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot seferinin iptal edildiği duyuruldu.

THY bazı uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), gerçekleştireceği bazı iç ve dış hat seferlerini iptal etti.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta yapılması planlanan karşılıklı bazı seferlerin, meteorolojik beklenti ve olası kapasite azaltılması doğrultusunda iptal edildiği belirtildi.

Atatürk Havalimanı'ndan saat 07.00 Ankara, saat 15.45 Adana, saat 16.00 Ankara, saat 17.30 Ankara ile saat 08.15 Cenevre, saat 10.10 Zagreb'e yapılması planlanan karşılıklı seferlerin iptal edildiği aktarılan açıklamada, 1 Ocak'ta İzmir'den İstanbul'a saat 06.00 seferinin de yapılamayacağı duyuruldu.





Perşembe günü gece saatlerinden sonra etkisini yitirmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, kar yağışıyla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



İstanbul'da lodos ve kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı, şiddetli rüzgarın etkisiyle zaman zaman tipiye dönüştü. Başakşehir'de kar yağışını gören vatandaşlar sokağa çıkıp kar topu oynadı.

Gün boyu etkisini gösteren kar yağışı akşam saatlerinde yerini zaman zaman tipiye çevirdi. İstanbul'un birçok semtinde tipi şeklinde yağan kar, Başakşehir'de de etkisini gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme araçları yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi Sarıyer'de de hayat olumsuz etkilendi. Yoğun kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Yeşillik alanlar ve kaldırımlar da beyaza büründü. Yayalar, beyaz örtünün kapladığı kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti. Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.

İBB'den vatandaşlara uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vatandaşların mağdur olmaması ve yollarda olumsuz bir durumun yaşanmaması için özellikle ana yollar ve caddelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca, Küçük Çamlıca, Ümraniye, Dudullu, Maltepe Başıbüyük, Çekmeköy ve Sancaktepe civarında etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yurdun güneybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken, vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

Açıklamada, "Bu gece ve yarın (Çarşamba) Isparta, Burdur, Muğla, Antalya, Denizli, Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde güneyli rüzgarlar (50-70 km/saat) beklendiğinden başta soba zehirlenmeleri olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneybatı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Bu gece ve yarın (Çarşamba) Aydın ile Denizle ve Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli (20-50mm), Antalya'nın doğusu ile Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.