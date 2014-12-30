Kar yolları vurdu; İzmir-İstanbul yolu trafiğe kapandı

Balıkesir’de bugün öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Balıkesir, Manisa arasında bir TIR kaza yapınca İzmir-İstanbul karayolu çift taraflı trafiğe kapandı.

Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak karayolu da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Uzun süre kapalı kalan Bursa-Ankara yolu ise saat 18 itibariyle yeniden ulaşıma açıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde rüzgarın 100 km üzeri esmesinin beklendiğini açıkladı.

Perşembe günü gece saatlerinden sonra etkisini yitirmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, kar yağışıyla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yollar kapandı

Dursunbey’de 19, Savaştepe’de 7, Sındırgı’da 12, Bigadiç’te 24, Gönen ve Balya’da ise 1’er mahallenin yolları kapandı.

İletişimde sıkıntı çekilmezken, il merkezine bağlı 6, Bigadiç’te 3, Sındırgı’da 7, Kepsut ve Dursunbey’de 5’er mahallenin elektrikleri kesildi.

Ana arterler Balıkesir- Bursa, Balıkesir- Çanakkale karayollarında sıkıntı çekilmezken, Balıkesir- İzmir karayolunun 40’ıncı kilometresinde bir TIR’ın kayması sonucu yol çift taraflı trafiğe kapandı.

Balıkesir Afet Acil Durum Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yolun 1 saat içinde trafiğe açılacağı söyledi. Ayrıca, ana arterler ile ilçe karayollarına zincirsiz trafiğe çıkılmasına izin verilmezken kar yağışının saat 17.00’den sonra yoğunluğunu arttıracağı kaydedildi.

Marmara'nın batısında fırtına'ya dikkat

Rüzgar hızı sınıflandırması

Kuvvetli Rüzgar

10,8 - 17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat

Fırtına

17,2 - 20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat

Kuvvetli Fırtına

20,8 - 24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat

Tam Fırtına

24,5 – 28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

Sabuncubeli’nde her taraf beyaza büründü

İzmir'de yeni yıl öncesinde, hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş, karı da beraberinde getirdi. Kent merkezinde karla karışık yağmur yağdı. Kentin Sabuncubeli gibi yüksek kesimlerinde ise, yağışlar kara döndü, her taraf beyaza büründü.

İzmir'de, günlerdir mevsim normallerinin üzerinde ya da mevsim normallerinde olan hava sıcaklıkları, yeni yıl öncesinde yerini yağışa ve soğuk havaya bıraktı. İki gündür süren sağanak yağışların ardından bugün sabah saatlerinden itibaren kent merkezine, yağmur karla karışık yağdı. Kentin İzmir Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli gibi yüksek bölgelerinde sıcaklıkların daha da düşmesiyle, yağış kara döndü. Zaman zaman etkisini arttıran kar yüzünden, İzmir Manisa yolunda sürücüler, zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, trafiğin kontrollü olarak akışını sağladı. Kara yolları ekipleri de, yolda tuzlama çalışmaları yaptı. Karın zevkini yaşamak isteyen vatandaşlarda, araçlarından inip kar topu oynadı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve yağışlı havanın yarın da devam edeceğini açıkladı.