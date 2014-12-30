Hangi illerde okullar tatil edildi?

Bolu, Çanakkale, Eskişehirde, Kastamonu, Bursa ve Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bunun, günlük yaşamı etkilediği ifade edilen açıklamada, okul öncesi kurumlar, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün öğleden sonra ve yarın için ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, yılbaşı ve hafta sonu tatilleri de eklendiğinden okullarda eğitime 5 Ocak 2015 Pazartesi günü yeniden başlanacağı ifade edildi.

Bolu'da kar hafta sonuna kadar devam edecek

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler ışığında il merkezi ve bilhassa yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı olduğu ve yağışın hafta sonuna kadar devam edeceğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu itibarla çok sayıda öğrencimizin taşımalı eğitimde bulunması da göz önünde bulundurularak öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm yaygın ve örgün eğitim kurumlarının 31 Aralık Çarşamba ve 02 Ocak Cuma günleri il genelinde tatil edilmesine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar verilmiştir."

Eskişehir'de 14'ten itibaren okullara tatil

Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda, bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede görülen yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 14.00'ten itibaren ve yarın, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Bu doğrultuda Başbakanlığın ilgili genelgesi gereği olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engellilerin, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli sayılacağı da hatırlatıldı.

Bursa

Bursa’nın Büyükorhan İlçesi’ndeki ilk ve orta dereceli okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildi. İlçeye bağlı 30 köy yolu da ulaşıma kapandı.



Çanakkale

Çanakkale'de etkili olan kar yağışının getirdiği olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullar, saat 14.00'den itibaren tatil edildi. Meteorolojik uyarıların ardından Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Poyraz fırtınasıyla birlikte hava sıcaklığının '0' dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışıyla birlikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ilk ve orta dereceli okullar, saat 14.00 itibariyle tatil edildi. Erken tatile çıkan öğrenciler kararı sevinçle karşıladı. Sokaklarda biriken karla oynayan çocuklar, kar topu oynayıp erken tatilin tadını çıkarmaya başladı.

Kastamonu

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için okullar tatil edildi. Perşembeden sonra cuma gününün de yılbaşı nedeniyle resmi tatil ilan edilmesiyle kentte eğitim 5 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Bilecik

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda, yarın eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava muhalefeti dolayısıyla 31 Aralık'ta Bilecik genelindeki tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde...

İzmir’in Kınık İlçesi’nde, sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Okul servisleri mahsur kalırken, Kaymakamlık ilk ve orta dereceli okulları yarın için tatil etti.

Düzce

Düzce Valiliği’nin aldığı kararla kar yağışı nedeniyle çarşamba günü il genelinde okullar tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli memurlar yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Balıkesir

Balıkesir oğun kar yağışının gece saatlerinden itibaren artarak devam etmesi beklendiğinden, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Yılbaşı ve hafta sonu tatilleriyle de birleştiği için kentte eğitime 5 Ocak Pazartesi günü başlanacak.

Kütahya

Kütahya'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi