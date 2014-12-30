İstanbul kara teslim

İstanbul 'un yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı, bugün akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, etkisini arttıran kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Yer yer fırtınaya dönüşen olumsuz hava koşulları kentin ana arterlerinde trafiği adeta kilitledi. Yurt genelinde pek çok ilin birbiriyle bağlantısını sağlayan yollarda da kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

DHA'da yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM meteoroloji biriminin tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı yaklaşık 2 saat sonra etkisini artırarak devam edecek. Kar yağışının, 1 Ocak Perşembe günü yağmura dönüşmesinin beklendiğini bildirdi. Yağış süresince rüzgarın da yer yer fırtına şeklinde olacağı (75 km/s) tahmin ediliyor.

Karayolları kapandı

İstanbul'da gün boyu Anadolu yakasında daha etkili olan kar yağışı olumsuzluklara neden olmadı. TEM Kemerburgaz mevkisinde akşam saatlerinde bir aracın yanması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, 1605 personel, 820 araçla ana arter ve meydanlarda tuzlama yaptı. Çalışmalar kapsamında sabah saatlerinden itibaren buzlanmaya karşı 1324 ton tuz kullanıldı.

Uzmanlar olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşların sorun yaşamamaları için araçlarına kış lastiklerini taktırmaları konusunda uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının ağırlaşmasıyla sokakta yaşayan 18'i kadın 392 vatandaşı Zeytinburnu Spor Salonunda misafir ediyor.