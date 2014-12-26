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Yaşam

Meteoroloji uyardı: Gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

26 Aralık 2014 13:00

Yapılan son değerlendirmelere göre; İç ve doğu bölgelerin az bulutlu ve açık, batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Manisa, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. hava sıcaklığının; ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

Meteorolojiden uyarı

 

Yağışların; gece saatlerinden sonra İzmir ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (lokal su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (karayolu ulaşımında gizli buzlanma, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası ile akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 15

Adana: Az bulutlu ve açık 18 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Az bulutlu ve açık 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli 9

 

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