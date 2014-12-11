T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Ani sel, ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli, ve tedbirli olması istendi

11 Aralık 2014 16:23

Meteorolojiden Ege ve Marmara bölgeleri için kuvvetli yağış, Batı ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun batısında görülen sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek. 

Yarın sabah saatlerinden itibaren ise İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ile Antalya, Burdur, Isparta, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir ve İstanbul'un Anadolu yakasının yağışlı olacağı tahmin ediliyor. 

Yağış, yarın akşam saatlerinde Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, Muğla ile Antalya il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Ani sel, ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli, ve tedbirli olması istendi.

 

Batı ve Doğu Akdeniz'de fırtına

 

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise saat 21.00'den yarın saat 15.00'e kadar etkili olmak üzere Batı Akdeniz'de doğu ve güney doğulu yönlerden 9 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğulu yönlerden 8 kuvvetinde fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER

yağmurfırtınameteorolojiuyarıhava durumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24