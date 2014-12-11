Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden Ege ve Marmara bölgeleri için kuvvetli yağış, Batı ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun batısında görülen sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek.

Yarın sabah saatlerinden itibaren ise İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ile Antalya, Burdur, Isparta, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir ve İstanbul'un Anadolu yakasının yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağış, yarın akşam saatlerinde Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, Muğla ile Antalya il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Ani sel, ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli, ve tedbirli olması istendi.

Batı ve Doğu Akdeniz'de fırtına

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise saat 21.00'den yarın saat 15.00'e kadar etkili olmak üzere Batı Akdeniz'de doğu ve güney doğulu yönlerden 9 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğulu yönlerden 8 kuvvetinde fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.