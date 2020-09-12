Meteoroloji'den Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasıyla birlikte sağanak ile gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin şehirde meydana gelen kum fırtınasında 6 kişinin yaralandığını, başka bir can ya da mal kaybı olmadığını açıkladı.