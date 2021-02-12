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Yaşam

Meteoroloji'den İzmir için hortum açıklaması

12 Şubat 2021 11:05

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaralanmalara ve hasara yol açan hortumun ardından bölgede kısa sürede benzer bir hava olayı beklenmediğini bildirdi.

11 Şubat saat 21.30 civarında Alaçatı Port mevkisinde denizde başlayan hortum karayı da etkiledikten sonra bölgeyi terk etti.  Hortumun oluşma şekli, etkisi ve süresinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor.

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Meteoroloji yetkilileri, İzmir ve çevresinde kısa sürede benzer bir hava olayını beklemediklerini açıkladı.

Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra daha sık görülen hortumun Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir gibi deniz kıyısındaki kentlerde etkili olabildiği biliniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek

Öte yandan, İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

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