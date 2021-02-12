Çeşme'yi hortum vurdu; 16 kişi yaralandı, araçlar 10 metre havaya kaldırdı!
İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı. Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir'de bugüne dek hiç görülmemiş bir olay olduğunu söyledi
12 Şubat 2021 08:01
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Çeşme'yi hortum vurdu; 16 kişi yaralandı, araçlar 10 metre havaya kaldırdı!
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Çeşme'yi hortum vurdu; 16 kişi yaralandı, araçlar 10 metre havaya kaldırdı!
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Çeşme'yi hortum vurdu; 16 kişi yaralandı, araçlar 10 metre havaya kaldırdı!
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Çeşme'yi hortum vurdu; 16 kişi yaralandı, araçlar 10 metre havaya kaldırdı!
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Çeşme'yi hortum vurdu; 16 kişi yaralandı, araçlar 10 metre havaya kaldırdı!
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Çeşme'yi hortum vurdu; 16 kişi yaralandı, araçlar 10 metre havaya kaldırdı!
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Çeşme'yi hortum vurdu; 16 kişi yaralandı, araçlar 10 metre havaya kaldırdı!
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Çeşme'yi hortum vurdu; 16 kişi yaralandı, araçlar 10 metre havaya kaldırdı!
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Çeşme'yi hortum vurdu; 16 kişi yaralandı, araçlar 10 metre havaya kaldırdı!
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Çeşme'yi hortum vurdu; 16 kişi yaralandı, araçlar 10 metre havaya kaldırdı!
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Çeşme'yi hortum vurdu; 16 kişi yaralandı, araçlar 10 metre havaya kaldırdı!
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