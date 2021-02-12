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Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

16 kişinin yaralandığı, arabaların havaya uçtuğu İzmir Çeşme'de dün akşam meydana gelen hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı.

12 Şubat 2021 09:20

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Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi. Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu.

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Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

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Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

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Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

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Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

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Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

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Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

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Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

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