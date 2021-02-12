Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
16 kişinin yaralandığı, arabaların havaya uçtuğu İzmir Çeşme'de dün akşam meydana gelen hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı.
12 Şubat 2021 09:20
18
Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi. Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu.
28
Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
38
Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
48
Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
58
Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
68
Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
78
Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
88
Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
© Tüm hakları saklıdır.