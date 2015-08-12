Meteor yağmuruna hazır mısınız?

Bilinen en parlak göktaşı yağmuru Perseid, bu gece gözlemlenecek. Her yıl 17 Temmuz ile 24 Ağustos arasında ortaya çıkan Perseid, bu sene 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece belirgin olarak izlenecek.

Saatte yaklaşık yüz meteor gökyüzünü dolduracak. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu anı kaçırmak istemeyenlerin şehir ışıklarından mümkün olduğunca uzak yerler seçmelerini ve dürbün ya da teleskop kullanmalarını öneriyor.

Zaman'dan Zeynep Kırşan'ın haberine göre, cep telefonları ise bu görsel şölen için yetersiz kalıyor. Zira parlak ekranları yüzünden gözün karanlığa adaptasyonu gecikiyor. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşuyor. Bu kozmik buluta Dünya, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında rastlıyor. Bu yüzden her sene aynı dönemde gerçekleşiyor.