T24 LogoT24 Logo
Çevre

Meteoroloji'den Kütahya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı meteorolojiden uyarı geldi

08 Ağustos 2015 19:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kütahya ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yağışların gökgürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın önümüzdeki 3 saat boyunca Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani sel, vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

ETİKETLER

yağışçevrekütahyahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24