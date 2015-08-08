Meteoroloji'den Kütahya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kütahya ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yağışların gökgürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın önümüzdeki 3 saat boyunca Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani sel, vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.