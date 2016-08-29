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Mete Yarar’a silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi serbest

"Birilerinin tutuklanması için ölmemiz gerekiyor"

31 Ağustos 2016 21:52

İstanbul Kadıköy'de güvenlik uzmanı Mete Yarar'a yapılan silahlı saldırı ile ilgili tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 2 kişi serbest bırakıldı.

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası gözaltına Yarar'ın oğlu Gurur Zafer Yarar'ın eski iş ortakları Gökalp K. ile Gökhan K. kardeşler, "Biz kimseye git seneti al demedik" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli kardeşler tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri mahkemeden serbest bırakıldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından açıklama yapan Mete Yarar, "Beklediğim bir şeydi. Ya bir yerde vuracaklardı, ya da itibar suikasti yapacaklardı. Hiç alakası olmayan bir konuda bugün yaşadığım olayda gerçekten Allah'ın inayetiyle ayaktayım" demişti.

"Ölmemiz gerekiyor"

Yarar, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Bugün şuna şahit oldum ki birilerinin tutuklanması için ölmemiz gerekiyor" dedi.

 

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