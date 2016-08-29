Mete Yarar'a silahlı saldırı

Güvenlik uzmanı Mete Yarar Kadıköy Suadiye’de iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahıyla saldırganlara karşılık veren Yarar olaydan yara almadan kurtuldu.

Habertürk'ün haberine göre, güvenlik uzmanı Mete Yarar'ın oğlunun Suadiye'de bulunan mimarlık ofisinde eski ortağından alacağı olduğu ve Yarar'ın oğlu yerine borçlularla buluşmaya gittiği Mete Yarar'ın elinden senetleri alan şüphelilerin, masadan hızla kalkarak kaçmaya kalktıkları, bu sırada birinin silahını çekerek 6 el ateş ettiği iddia edildi.

Mete Yarar alacak meselesi iddiaları üzerine twitter'dan şunları yazdı;

"Hep söylediğim tek şey Allah'ın verdiği canı o alır . Ilk mermi üç metreden atılmasına rağmen patlamadı. Allah büyük bir tuzaktan ve komplodan korudu. Bunlar en iyi bildikleri tuzağı bana da kurmaya çalıştılar. Keşke böyle bir olay ile sevenlerim bu kadar çok olduğunu öğrenmeseydim. İşin ilginç yanı olayın bir adi alacak gibi gösterilmesidir. Bu zaten tuzağın ilk başlangıcıdır."

Yarar, daha sonra yaptığı bir açıklamada "Beni susturamazsınız" dedi.