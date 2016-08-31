Mete Yarar: İlk değil, uğradığım dördüncü saldırıydı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir söyleşiye katılan güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, kendisine düzenlenen silahlı saldırının basına yansıdığı gibi alacak verecek meselesi olmadığını, bu saldırının şahsına yapılan dördüncü saldırı olduğunu belirtti.

Akhisar Belediyesi’nin konuğu olarak ilçeye gelen güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, '15 Temmuz ve sonrası' isimli bir söyleşi düzenledi. Söyleşi öncesi medyanın gündemine düşen silahlı saldırı ile ilgili bir açıklama yapan Yarar, saldırının ilk değil dördüncü saldırı olduğunu ifade ederek, bazı basın ve yayın organlarında yazıldığı gibi bir alacak verecek davası değil doğrudan bir kumpas sonucu olduğunu kaydetti.

Özel sektörde lojistik, işletme ve basın-iletişim alanlarında da danışmanlık yapan Mete Yarar, Şehit Necdi Şentürk Parkı içerisinde bulunan Akhisar Belediye Sinema Salonundaki söyleşi öncesi kurulan platformda 2015 yılında çıkardığı '60 Yıllık İttifakta Son Gün' adlı romanı ile 2016 yılında çıkardığı 'Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz' adlı inceleme kitabını imzaladı.

"İlk defa bu duyguyu Avrupalılar da gördü"



15 Temmuz’da Türk halkının tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğinin altını çizen Yarar, “15 Temmuz gecesi bir tankın karşısına çıkabilecek kadar çok samimi insan olduğunu gördük. Diğer ülkeler ilk defa bizlerden ürktü. Türk toplumu o gün tankların, topların, tüfeklerin ve uçakların önüne geçmiştir. Böyle bir örnek yakın zamanda dünya tarihinde yoktur. Son 100-150 yıllık tarihte bu kadar sert bir askeri müdahaleye, benonlara asker de demiyorum; asker kıyafeti giymiş teröristlere bu kadar kafa tutan başka bir toplum yok. İlk defa bu duyguyu Avrupalılar da gördü. Bizi hep aşağılıyorlardı, 'Siz Ortadoğulusunuz, siz demokrasiden anlamazsınız, siz demokrasinin ne olduğunu bile bilmezsiniz' diyorlardı. 15 Temmuz gecesinde Türk toplumu o kadar sert cevap verdi ki Avrupa Birliği’ne ve Amerika’ya dedik ki 'Biz sizden daha özgürüz. Biz bedel ödemeye de hazır bir toplumuz, bundan da çekinmiyoruz.' Biz inançlarımıza, demokrasimize her şekilde sahibiz, kimseye de bunu bozmasına izin vermeyiz” dedi.



15 Temmuz ve sürecini anlatan bir kitap yazdığını kaydeden Yarar, hiçbir yerde olmayan olay ve olguların bu kitapta yer alacağını kaydederek, kitapta geçen ve sadece bu söyleşide Akhisarlılar ile paylaşacağı bir kaç olayı anlatacağını da altını çizdi. 15 Temmuz gecesi Türk halkının dünyaya çok iyi bir mesaj verdiğinin altını çizen Mete Yarar, Türk halkının verdiği mesajın ve kahramanlık destanının ardından tüm ülkelerin Türkiye ile işbirliği yapmaya geldiğini, aslında bir işbirliği yapmaya geldikleri kişilerin de Türk halkı olduğunu kaydetti. Söyleşi öncesi Akhisar’da bir dizi gezi turu yaptığını ve bu şehrin kendine özgü bir yapısı ve çalışkanlığı olduğunu gördüğünü kaydeden Mete Yarar, “Akhisarlıların da tuttuğu demokrasi nöbetleri mutlaka yerine ulaşmıştır” dedi.

"Halen ciddi rakamda FETÖ'cü var"

FETÖ'nün neler yapabileceği konusunda çok da fazla fikir sahibi olunmadığını düşündüğünü belirten Yarar, “FETÖ terör örgütünün bugüne kadar yaptıkları yapabileceklerinin anca yüzde 30’udur” diyerek terör örgütünün ne kadar zarar verilebileceğinin boyutunu çizdi. Mete Yarar sözlerine şöyle devam etti:



“Ya bunları temizleyeceğiz ya da bunlar bu ülkenin başına musallat olmaya devam edecektir. Tercih hepimizin, burada en yakın arkadaşını veya akrabasını başında veya arkasında vurmaya çekinmeyen insanlardan bahsediyorum. Bunlara ve Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşı da demiyorum. Bunlardan bugün aramızda halen ciddi rakamda personel var. Sizler desteklemediği müddetçe, sizler meydanda bunlara destek vermediğiniz müddetçe açıkçası bu olay çok da iyi gitmiyor. Bürokrasi içerisindeki kriptolar, diğer örgütler aydınlık geleceğe müsaade etmeyecekler. Okçular tepesinden indiğiniz anda, bu kadar verdiğimiz mücadelenin hiçbir anlamı olmaz."

Mete Yarar öte yandan ABD’nin Fetullah Gülen’i iade etme konusunda olumlu bir tavır sergilemeyeceğini ancak Abdullah Öcalan’ın iadesinde olduğu gibi ülkemizin karışık bir durumda olduğu anda belki iade edebileceğinin altını çizdi. Suriye’ye yapılan müdahaleyi de desteklediğinin altını çizen Yarar, bu müdahalenin ağır hava şartlarının oluşumuna kadar ekim veya kasım aylarına kadar devam edebileceğini de vurguladı.

Program sonunda Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı günün anısına Mete Yarar’a çiçek takdim etti.

Mete Yarar kimdir?

1988 yılında Kara Harp Okulundan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra 16 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan Mete Yarar, 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hizmet vererek, sınır ötesi operasyonlarda yer aldı. Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan binbaşı rütbesi ile 2004 yılında emekliliğine 1,5 yıl kala kendi isteğiyle ayrıldı.