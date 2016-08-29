Mete Yarar'dan saldırı sonrası açıklama: Daha güzel bir komplo kurulamazdı

Kadıköy'de silahlı saldırıya uğrayan güvenlik uzmanı Mete Yarar, kendisine tuzak kurulduğunu söyledi. Yarar, “Mete Yarar alacak verecek meselesi yüzünden vurulmuş olacaktı. Bundan daha güzel bir tuzak, daha güzel bir komplo kurulamaz” dedi.

Yarar’ın açıklamaları şöyle:

"Açık ve net söylüyorum, bütün televizyon programlarında söylediğim bir şey vardı. Yazılarımda da bunu söylüyorum. İtibar suikastına uğramayı bekliyordum. Ya suikast yapacaklardı, ya bir yerde vuracaklardı. Bunu yaparlarken de söylediklerimizin itibarı kalmasın diye yapacaklardı. Bir alacak verecek meselesi gibi göstermeye çalıştıkları bir olayla karşı karşıya kaldık. Bir alacak verecek mevzusu yok, ortada bir dava yok. Benimle ilgisi, alakası olan bir olay değil. Ama maalesef herifler böyle bir tuzak kurdular. Ne tuzak kurulursa kurulsun, Allah'ın dediği oluyor. Hayattaysam o mermi patlamadığından.

"Oğlumla ilgili bir mevzu bu. Oğluma ait alacak nedeniyle parayı vereceğiz diyerek beni bir yere toplantıya çağırdılar. Özellikle beni istediler. Başka bir yere çağırmışlardı ama içime bir kurt düştü ve ben oraya gitmedim. Çağırdıkları diğer yere gittim. Gittikten sonra oturduğum andan itibaren ortamda bir tuhaflık sezinledim. Benimle ilgili olmayan bir konuyu abartmaya başladılar. Neredeyse masada kavga çıkacaktı. Ben masadan kalkmaya çalıştım ve sonrasında gelişen olayda kapının önüne çıktığımda adamlar silahlarını çekip ateş etmeye başladılar. İşin ilginç tarafı bu olay sırasında ben silahıma erken davranmış olsaydım bir alacak verecek meselesi yüzünden bir adam vurmuş olacaktım. Eğer ben silahımı çekmiş, adam bana ateş etmiş olsaydı aynen şöyle olacaktı, Mete Yarar alacak verecek meselesi yüzünden vurulmuş olacaktı. Bundan daha güzel bir tuzak, daha güzel bir komplo kurulamaz.”

"Bana ateş ettikleri için ateş ettim, vurmak için değil. Ondan sonra da bıraktım. Çünkü bir kez daha söylüyorum, tuzağın boyutunu oturduğum andan itibaren hissettim.”

"Alacak oğluma ait, senet de var ama zaten ortada bir mevzu, kavga, gürültü gibi bir şey yok. Beni tamamen olayın içine çekmeye çalıştılar. Hayatınızda siz hiç küçük bir olay için sokağın ortasında öldürmek pahasına ateş edilen bir adam gördünüz mü?"