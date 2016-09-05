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Mete Yarar’a saldırı ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Hakimlik, şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunduğunu belirtti

05 Eylül 2016 23:45

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Volkan Ö.(34) ve Erkan B.(33), nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk’ten Kurthan Demir’in haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler Volkan Ö. ve Erkan B. soruşturma savcısına ifade verdi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından, "mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği dosyada somut delillerin yer aldığı, şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunduğu, suçun işleniş şekli ve ruhsatsız silahla işlendiği gerekçesiyle, Volkan Ö. ve Erkan B.'nin tutuklanmalarına karar verdi.

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