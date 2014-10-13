Mesut Barzani: Türkiye bize silah gönderdi ancak açıklamamızı istemedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Mesut Barzani, "IŞİD'in saldırılarının başlamasının ardından ilk olarak İran'ın ardında Türkiye'nin kendilerine silah gönderdiğini ancak Ankara’nın bölgesel konjonktür gerekçesiyle bunun açıklanmasını istemediğini" söyledi.

SKY News Arapça’ya konuşan Barzani, “Gerçekleri söylememiz lazım. IŞİD tarafından saldırıya uğradığımız ilk gece İranlılar bize silah dolu iki uçak gönderdi. Bu o an için büyük bir yardımdı. Başkalarından da geldi. Ama gelen ilk silah yardımı İran’dandı. Türkiye’den de beklenirdi. Türkiye de daha sonra gönderdi. İç konjonktürlerinden dolayı bizden açıklamamamızı istediler. O zaman cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyorlardı ve IŞİD’in elinde rehineleri vardı" şeklinde konuştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, şöyle konuştu:

"Sizin ilişkileriniz Türkiye'yle iyiydi. Bazıları Türkiye’nin size yardımda yavaş davrandığını söylüyor. Yorumunuz ne?” sorusuna, “Türkiye’den daha güçlü bir tutum bekliyorduk. Gördüğümüzden daha güçlü bir tutum bekliyorduk. Daha çabuk hareket etmelerini daha fazla silah göndermelerini istedik. Ama bununla birlikte onların problemlerini anlıyoruz” dedi.

Barzani, “Türkiye açık ve kararlı tutum almakta çekinceli davranıyordu. Tabii bunun sebebi iç durum ve rehineler meselesiydi. Bu sebepleri anlayışla karşıladık. Söylememiz gerekir ki, Türkiye de yardımda bulundu. Ama dediğim gibi daha fazlasını bekliyorduk” şeklinde konuştu.

‘Türkiye’yi dost olarak görüyorum’

“Ben Türkiye’yi dost olarak görüyorum. Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’nin gelişimine karşı duracağını sanmıyorum. Bağımsızlık konusu ise başka bir konu. Açıkçası bağımsızlık konusunda Türkiye ve başka ülkelerin nihai tutumlarının ne olacağını bilmiyorum" dedi.

Barzani Şöyle devam etti:

"Türkiye ile bu büyük ilişkiler devam ediyor ve kuvvetini koruyor. Elimizde Türkiye’nin IŞİD’İ desteklediğine dair veriler yok. Ama görüyoruz ki bu devletlerin politikalarında kesişmeler var. Açıkçası bu girift ilişkilere girmek istemiyorum. Kürdistan Bölgesi olarak bölgedeki ülkeler arasındaki bu ihtilaflar ve çekişmelerden uzak durmak istiyoruz” dedi.