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Barzani: IŞİD'e karşı mümkün olan her yöntem kullanılmalı

IŞİD’in Kobanê’de birçok köye saldırmasının ardından bugün binlerce Suriyeli, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Türkiye’ye giriş yapmıştı

19 Eylül 2014 20:50

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani, Kobanê'yi Irak Şam İslam Devleti'nden kurtarmak için uluslararası toplumun "mümkün olan her yöntemi" kullanması yönünde çağrıda bulundu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkanı Mesut Barzani, Rojava'nın Kobanê kantonuna yönelik IŞİD saldırılarına ilişkin, bütün Kürt taraflarına ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Kobanê halkının korunmasını istedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanlığının resmi sitesinde yayımlanan açıklamasında Barzani,  "IŞİD teröristlerinin, Kobanê'deki kardeşlerimize ve bacılarımıza yönelik vahşi saldırısı, bu terör örgütünün Kürdistan halkına nefretinin ve düşmanlığının bir sonucudur. Bu, saldırılar, bütün Kürdistan halkını, aynı zamanda şerefimizi ve izzetimizi hedef alıyor. Halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Kürtlerden aralarındaki çekişme ve tartışmaları bir kenara bırakmalarını isteyen Barzani açıklamasında, "Hep birlikte Kobanê halkının hayatını, izzetini ve şerefini koruyun. Kürdistan halkını ve toprağını savunmak, hepimizin üzerine bir vazifedir. Bu vazife diğer bütün sorumluluklardan önce gelir" dedi.

Kobanê ve Rojava halkının korunması için uluslararası kamuoyunun da gerekli önlemlerin alınması noktasında sorumluluğunu yerine getirmesini dileyen Barzani, "Rojava'yı teröristlerin elinden kurtarın. IŞİD teröristleri, insanlık suçu işlemekten geri durmazlar. Bu teröristler, nerede olursa olsun vurulmalı ve yok edilmelidir" ifadelerini kullandı.

IŞİD’in Kobanê’de birçok köye saldırmasının ardından bugün binlerce Suriyeli, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Türkiye’ye giriş yapmıştı.

 

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