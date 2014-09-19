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Dünya

Fransa, IŞİD hedeflerini havadan vurdu

Fransa, Irak’ta bulunan IŞİD mevzilerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

19 Eylül 2014 15:45

Geçtiğimiz hafta IŞİD'e karşı hava saldırısı kararı alan Fransa, Irak'ta IŞİD hedeflerine ilk hava saldırısını gerçekleştirdi.

Fransa’nın IŞİD’e karşı ilk defa bir saldırı gerçekleştirmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı François Hollande'ın makamından açıklama yapıldı. Açıklamada “Jet uçaklarımız IŞİD’e ait lojistik amaçlı kullanılan depolara saldırı düzenledi” ifadeleri kullanıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Perşembe günü yaptığı açıklamada Fransa'nın yakın zamanda IŞİD mevzilerini vurabileceğini açıklamıştı.

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