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Dünya

Barzani: İran Peşmerge'ye silah yardımı yaptı

Irak'taki IŞİD tehdidini ortadan kaldırmak için ABD 'nin ardından İran'ın da peşmergeye silah ve cephane yardımında bulunduğu ortaya çıktı

26 Ağustos 2014 18:03

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, İran'ın Peşmerge'ye silah yardımı yaptığını açıkladı.

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Bölgesel Kürt Yönetimi'nin başkenti Erbil'de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le ortak basın toplantısı düzenledi. 

Barzani, İran'ın Kürtlerin silahlı gücü peşmergeye silah ve cephane sevkiyatında bulunduğunu söyledi. Kürt lider Barzani, "Uluslararası toplumdan silah talebimiz oldu. Bu talebimize ilk cevap veren ve silah gönderen ülke İran oldu" dedi. 

Irak'ın kuzeyinde IŞİD ile peşmerge arasındaki çatışmalar devam ediyor. Peşmerge, ABD'nin hava operasyonları desteğiyle IŞİD'e karşı önemli başarılar sağlamıştı. Musul Barajı, IŞİD'in elinden alınmıştı.

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