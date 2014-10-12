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Neçirvan Barzani: Kobanê’ye silah gönderdik

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Kobanê’ye peşmerge göndermelerinin imkansız olduğunu söyledi

12 Ekim 2014 20:26

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Kobani'ye silah ve cephane yardımı yaptıklarını, ancak peşmerge güçlerini göndermelerinin imkansız olduğunu açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Irak Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği polit büroları arasında bugün Süleymaniye'de bir toplantı yapıldı. Toplantıda KDP heyetine Başbakan Neçirvan Barzani, KYB heyetine ise Polit büro sorumlusu Mela Bextiyar Başkanlık etti.

Toplantıda Kobani'deki IŞİD saldırılarına ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Neçirvan Barzani şöyle dedi:

"IŞİD kuşatmasındaki Rojava’nın Kobani bölgesi konusunda duyarsız değiliz. Kobani'ye silah ve cephane yardımı yaptık. Coğrafi şartlardan dolayı Kobani'ye peşmerge güçlerini göndermemiz imkansız. Kobani'de IŞİD'e karşı yapılan havasaldırıları koalisyon güçleri ile Kürdistan yönetiminin koordinasyonu ile gerçekleşiyor. Kürdistan Başkanı Mesut Barzani de Kobani konusu ile bizzat ilgilenerek sürekli girişimlerde bulunuyor."

 

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