Messi 117 maç sonra şut atamadı!

Barcelona'da gösterdiği performansla tüm dünyayı büyüleyen Lionel Messi, Arjantin Mili Takımı'nda kulüp performansına bir türlü erişemiyor. 2018 Rusya Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Arjantin, 1-0 geri düştüğü maçta Şili’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek eleme grubundaki 2. galibiyetini aldı. Tangocuların golleri Angel Di Maria ve Gabriel Mercado'dan gelirken, Lionel Messi Şili kalesine şut atmayı başaramadı. Messi, tam 117 maç sonra bir maçı şut çekmeden kapatmış oldu.

Eurosport'taki habere göre, diz sakatlığı sebebiyle milli takımın son 4 maçında yer alamayan Messi, geri dönüşünü Copa America'nın son şampiyonu Şili karşısında yaptı. Tam 117 maç sonra bir maçı şut çekmeden kapatan 28 yaşındaki yıldız, en son, Barcelona’nın 16 Nisan 2014 tarihinde Real Madrid’le oynadığı Kral Kupası final maçını şut çekemeden tamamlamıştı.

Şut yoksa asist var

90 dakika sahada kalan Messi, 51 kez topla buluştuğu maçta şut atamadı ancak ikinci golde Mercado'ya asistini yaptı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 38 maça çıkan Messi, 37 gol atıp 18 asist yaparak insan sınırlarını zorlamaya devam ediyor.