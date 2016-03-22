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Spor

Messi'nin şutu kadın taraftarın el bileğini kırdı

Bileği kırılan Raquel isimli genç kadın tedavi altına alındı

22 Mart 2016 14:16

La Liga'nın 30. haftasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan Villarreal-Barcelona maçında Lionel Messi'nin çektiği bir şutta, tribüne giden topun Villarrealli genç bir kadının el bileğini kırdığı ortaya çıktı.

Aljazeera Türk'ün  haberine göre, karşılaşmanın 15. dakikasında Villarreal kalesini karşıdan gören bir yerde Messi'nin çok sert vuruşunda kale direğinin üstünden tribüne giden topu eliyle çelmeye çalışan bir kadın taraftarın bileğini kırdığı belirtildi.

Maç anında Barcelona sağlık ekibi genç kadına müdahale ederek, ilk tedavisini yaptı. Barcelona Kulübü yöneticilerinin Messi'nin şutu sonrasında el bileği kırılan Raquel adlı genç kadını maç sonunda bularak, kulübün tesislerini ziyaret etmeye ve Nou Camp Stadı'nda bir maç izlemeye davet ettikleri açıklandı.

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