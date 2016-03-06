Messi, maç sırasında Suarez'e ne verdi?

Arda Turan'lı Barcelona, rakip sahada karşılaştığı Eibar'ı 4-0 yenerek çıkışını sürdürürken, maçın ikinci yarısında yaşanan bir olay sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İkinci yarının başında Suarez’in yanına gelen Messi, takım arkadaşının avucuna bir şey bıraktı. Messi’nin bu hareketine oldukça gülen Suarez, ardından Arjantinli yıldızın verdiği şeyi ağzına attı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bu hareketin ardından dedikodular da beraberinde geldi. Sosyal medya kullanıcıları esprili bir dille Messi’nin Suarez’e doping ilacı verdiğini söylerken, Uruguaylının golünü de bu duruma bağladı. Ancak durum zannedildiği gibi değildi. Barcelona soyunma odasının olmazsa olmaz meyvelerinden üzümü sahaya çıkarken elinde getiren Messi, Suarez’e ikinci yarı öncesi ufak bir jest yaptı.

Yenilmezlik serisi 36 maça çıktı

Barcelona, Eibar'ı 4-0 yenerek yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı. Bu dönemde 30 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden ekipte teknik direktör Luis Enrique, AC Milan'ın efsane teknik adamı Arigo Sacchi'ye ait 36 maçlık rekoru da egale etti.

'MSN' 100 gole ulaştı

Messi, Suarez ve Neymar üçlüsünün oluşturduğu MSN grubu daha şimdiden 100 gole ulaştı. Neymar'ın yokluğunda 3 gol atan Messi ve Suarez bu sezon ki gol sayısını 100'e çıkardı. Ligde Suarez'in 42, Messi'nin 35, Neymar'ın ise 23 golü bulunuyor.