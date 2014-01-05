Meslektaşları, Suriye'de kaçırılan gazeteci Bünyamin Aygün için yürüdü

Gazeteciler, Suriye’de kaçırılan ve 39 gündür esir tutulan meslektaşları Bünyamin Aygün için yürüdü. Polisle yapılan görüşmeler sonucunda yürüyüş izni çıkınca, gazeteciler protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Suriye’de 39 gündür esir tutulan gazeteci Bünyamin Aygün için meslektaşları Galatasaray Meydanı’nda toplandı.

Kardeşine kavuşmak istediğini dile getiren ağabey Yakup Mehmani Aygün, “Bir an önce Bünyamin aramıza katılsın diye buradayız. Gazeteci arkadaşlarla beraber bu eyleme katılıyoruz. En son aldığımız bilgi Bünyamin’in zindandan misafirhaneye alındığı gibi bir bilgi geldi” diye konuştu.

Galatasaray Meydanı’nda toplanan gazeteciler daha sonra Tünel Meydanı'na yürümek istedi. Fakat polis son zamanlarda yaşanan olaylar yüzünden yürüyüşün yasak olduğunu söyleyerek, gazetecilerin yürümesine izin vermedi.

Yürüyüşlerine izin verilmeyen gazeteciler, “Biz Bünyamin Aygün’ün haber olmasını istiyoruz. Bu yürüyüşün olaylı bir şekilde gerçekleşip haber olmasını istemiyoruz. Sadece Bünyamin Aygün için yürüyoruz” dedi.

Basın mensupları adına basın bildirisini okuyan Gazeteci Ahmet Şık, “Bünyamin Aygün derhal serbest bırakılsın. Görüşmeler yapılıyor. Süreci baltalamayın dendi. Yüreğimize taş basıp oturduk ama artık yeter” şeklinde konuştu.Öte yandan, Gümüşhane Derneği Federasyonu üyeleri bir gazetecinin siyasi slogan attığını iddia ederek, gazetecilerle tartışmaya başladı. Tartışma büyümeden sona erdi.

Emniyet görevlileriyle yapılan görüşmelerin ardından polis gazetecilerin yürüyüşüne izin verdi. Yüzlerce gazeteci, "Hükümet uyuma Bünyamin'e sahip çık" sloganıyla Tünel Meydanı'na kadar yürüdü.