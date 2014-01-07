Meryem Uzerli'den 'Korkuyorum'a yalanlama

Sevilen oyuncu Meryem Uzerli Boşnak dergisi Azra’ya röportaj vermediğini ve 'Korkuyorum' şeklinde bir ifadesi olmadığını açıkladı. Uzerli, "Ben bu dergiye reportaj vermedim. Fotoğraf alıp kendi kafalarına göre yazdılar' dedi.

Almanya’ya gidişinden kısa süre ayrıldığı sevgilisi Almanya’ya gidişinden kısa süre ayrıldığı sevgilisi Can Ateş’ten hamile olduğu öğrenilen oyuncunun, Boşnak Azra dergisine röportaj verdiği ve bekar anne olma endişesinden söz ettiği iddia edilmişti.

Ancak güzel oyuncu söz konusu dergiye konuşmadığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan oyuncu 'Korkmuyorum' dedi. Meryem Uzerli'nin açıklaması şöyle;

Ben bu dergiye reportaj vermedim. Fotoraf alip kendi kafalarina Göre yazdilar - bu Informasyon sizinle paylasmak istedim . Size büyük sevgi gönderiyorum bu arada : Allah yanimizda - o Halde korkucak hic bir Sey Yok :)

Uzerli'nin fotoğrafını kullanıp, röportaj yaptığı iddia edilen derginin kapağı: