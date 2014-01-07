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Meryem Uzerli: Korkuyorum, çünkü...

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Azra dergisine bekar anne olma endişesinden bahsetti

07 Ocak 2014 11:12

Doğum için gün saymaya başlayan Meryem Uzerli, Boşnak dergisi Azra’ya verdiği röportajda yaşadığı büyük korkuyu itiraf etti. Uzerli, "Korkuyorum. Çünkü tek başıma çocuk büyüteceğim” dedi.

Türkiye’de “Muhteşem Yüzyıl”ın Hürrem Sultan’ı olarak tanınan, ancak son sezonunda tükenmişlik sendromu yaşadığı gerekçesiyle diziyi yarıda bırakıp Almanya’ya giden Meryem Uzerli, anne olmak için gün sayıyor.

Almanya’ya gidişinden kısa süre ayrıldığı sevgilisi Can Ateş’ten hamile olduğu öğrenilen oyuncu, Azra dergisine bekar anne olma endişesinden söz etti.

Urban Ruths’un fotoğraflarıyla sayfaya taşınan röportajda Meryem Uzerli "Korkuyorum. Çünkü tek başıma çocuk büyüteceğim" dedi.

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