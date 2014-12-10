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Meryem Uzerli: Yeni dizi teklifi gelmeden önce doktor asistanı olmak üzereydim

'Ortadoğu’da önemli bir devlet adamı ailesiyle birlikte yemek yemem için 500 bin Euro teklif etti. O parayı Türkiye’de çocuklarla ilgili bir vakfa bağışlayacağım'

10 Aralık 2014 10:56

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle üne kavuşan, tükenmişlik sendromu yaşadığı gerekçesiyle diziyi bırakarak Almanya’ya dönen oyuncu Meryem Uzerli, “Oyunculuğu bırakmıştım. Dizi teklifi gelmeden önce para kazanmak için Berlin’deki bir hastanede doktor asistanı olarak işe başlamak üzereydim” dedi.

Meryem Uzerli Nisan’da Star TV’de başlayacak olan ve şimdiden 19 Arap ülkesine satılan dizisi ve hayatı ile ilgili ve açıklamalar yaptı.

Posta gazetesinden Müge Dağıstanlı’ya konuşan Uzerli’nin açıklamaları şöyle:

Annem Türkiye’ye döneceğimi duyunca ‘İş konusunda endişem yok. Ama Türk erkeklerine çok dikkat et’ diye uyardı.

Çapkın bir kadınım, ama aşık olursam bağlanırım. 2 yıldır yalnızım. Kalbim henüz biri için çarpmıyor.

Oyunculuğu bırakmıştım. Dizi teklifi gelmeden önce para kazanmak için Berlin’deki bir hastanede doktor asistanı olarak işe başlamak üzereydim.

 

500 Bin Euro’ya yemek

 

Ortadoğu’da önemli bir devlet adamı ailesiyle birlikte yemek yemem için 500 bin Euro teklif etti. O parayı Türkiye’de çocuklarla ilgili bir vakfa bağışlayacağım.

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